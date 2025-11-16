NFL en el Bernabéu: Honduras dijo presente y homenajea a Cristiano Ronaldo

Por primera vez en la historia, la NFL disputó un partido oficial en España, y el emblemático Santiago Bernabéu fue el escenario elegido. Honduras tuvo un papel destacado, Daddy Yankee hizo vibrar a todo el estadio y hasta hubo un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo, completando una jornada inolvidable.
Los Miami Dolphins se llevaron la victoria 16-13 sobre los Washington Commanders gracias a un field goal de Riley Patterson en la prórroga.
Bizarrap y Daddy Yankee protagonizaron un espectacular show de medio tiempo en el Santiago Bernabéu, donde Miami Dolphins y Washington Commanders se enfrentaron en este histórico partido de la NFL.
Al igual que en la Super Bowl, el partido en Madrid incluyó un espectáculo al mediotiempo.
Bizarrap y Daddy Yankee interpretaron por primera vez en directo su reciente sesión musical titulada 'Daddy Yanke: BZRP Music Sessions Vol.0/66".
La actuación vino acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio
Además, un grupo de diferentes percusionistas dando ritmo a lo hondureño a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil grabando y haciendo fotografías.
La Banda de Marcha Honduras 504 estuvo presente en el show de medio tiempo de la NFL entre los Miami Dolphins y Washington Commanders de Daddy Yankee y Bizarrap. Esta agrupación nació del colegio JTR de San Pedro Sula, Cortés.
Bizarrap, en su sesión musical, se acordó de artistas con los que ha colaborado en los últimos años como Shakira o Quevedo
Daddy Yankee aprovechó este partido en Madrid para volver a los escenarios tras casi dos años sin actuar en directo para dedicar su vida a la fe cristiana.
La música de Bizarrap no fue la única que se escuchó durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.
Por la megafonía también se escuchó 'La bachata', de Manuel Turizo; 'Berghain', de Rosalía, 'Bamboleo', de los Gipsy Kings, o'La Macarena', de Los del Río.
Durante el partido de NFL en el Santiago Bernabéu. Jack Jones protagonizó una celebración icónica en la casa del Real Madrid. Y sí, celebró haciendo el "SIIIIIIIU" de Cristiano Ronaldo.