Mundial 2026: Clasificaron con drama y recibieron el premio más millonario de la historia

Jugar con tu selección en un Mundial de Fútbol es una motivación suficiente para cualquier futbolista y si de paso recibes un premio millonario por clasificar a la Copa del Mundo es doble incentivo. Sino, pregúntaselo a los jugadores de Arabia Saudita.
La Selección de Arabia Saudita consiguió clasificar al Mundial United 2026 en la fecha FIFA de octubre y los jugadores hicieron historia con el premio que recibieron.
Arabia Saudita empató sin goles ante Irak, se quedó con el Grupo B de las eliminatorias de Asia y se clasificó al Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Será la séptima vez que Arabia Saudita dispute el torneo de Selecciones más importante del mundo.
Arabia Saudita ya jugó seis veces la Copa del Mundo. Solo una vez logró superar la Fase de Grupos. Fue en 1994, cuando era debutante y llegó hasta los octavos de final luego de sobrevivir a una zona picante: Bélgica, Marruecos y Países Bajos. En los siguientes cinco Mundiales totalizó 15 encuentros y ganó nada más que dos partidos.
Esa clasificación de Arabia Saudita al Mundial 2026 no solo significó un logro deportivo, sino que también desencadenó una de las recompensas económicas más destacadas en la historia del fútbol asiático.
Tras este resultado, el gobierno de Arabia Saudita anunció la entrega un millonario premio para cada jugador y entrenador de la selección saudí. Esta decisión fue impulsada por el ministro de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, quien subrayó la relevancia del logro para el país.
Los jugadores de la Selección de Arabia Saudita recibieron 1 millón de dólares por la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo, según informó el medio Asharq Business y fue confirmado por el ministro de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al Faisal.
El camino a la clasificación no fue nada fácil para Arabia Saudita. Tuvo un inicio irregular en las eliminatorias asiáticas, pero logró encaminar su rumbo tras el regreso de Herve Renard al banquillo.
El empate ante Irak resultó decisivo, ya que ambos equipos finalizaron con cuatro puntos y la misma diferencia de gol (+1), pero los sauditas se impusieron por mayor cantidad de tantos convertidos (3 a 1). Este resultado permitió al equipo quedarse con el primer puesto del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias de la AFC.
La magnitud del premio económico, que ha acaparado la atención internacional, refleja la ambición de un país como Arabia Saudita que busca consolidarse como protagonista en el escenario futbolístico global.
La política de incentivos económicos no es nueva en el fútbol saudita. Durante el Mundial de Qatar 2022, tras la victoria 2-1 sobre Argentina, los jugadores también recibieron una suma considerable en reconocimiento al impacto de aquel resultado.
El ministro de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, estuvo presente en el campo tras el empate ante Irak, compartiendo la celebración con los jugadores y confirmando que la bonificación busca agradecer el esfuerzo del equipo durante las eliminatorias, además de reforzar la motivación de cara al torneo mundialista.
Los jugadores que cobraron el millón de dólares. El último 11 titular de Arabia Saudita: Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Hassan Tambakti, Ayman Yahya, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.
También los suplentes de Arabia Saudita fueron premiados: Abdulelah Al-Amri, Saleh Al-Shehri, Nawaf Boushal, Saad Al Mosa, Abdullah Al-Hamdan, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, Moteb Al-Harbi, Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Al Yami y Ali Al-Hassan.
La afición saudita ha recibido la noticia con entusiasmo, considerando a los jugadores verdaderos héroes nacionales. El Estado, por su parte, no ha dudado en reconocer el esfuerzo colectivo con una gratificación que refuerza el vínculo entre el deporte y el orgullo nacional.
Con el objetivo cumplido y el premio asegurado, Arabia Saudita celebra una nueva página en su historia futbolística, consolidando su presencia entre las potencias del continente asiático y reafirmando su apuesta por el desarrollo del fútbol a través de incentivos económicos de gran escala.
Ahora, con la mirada puesta en el Mundial 2026, los saudíes no solo aspiran a igualar su mejor actuación de 1994, sino a dejar una marca más profunda en la historia del torneo.
La preparación será intensa, con amistosos estratégicos y análisis exhaustivos de rivales, en busca de que la disciplina, la táctica y la entrega que los llevaron hasta Qatar se traduzcan en resultados que trasciendan más allá del simple paso por la fase de grupos.
De esta manera, Asia ya conoce a sus ocho representantes: Japón, Uzbekistán, Irán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Espera por el ganador de Emiratos vs. Irak para conocer a la Selección que participará en el repechaje.