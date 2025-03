Muere joven fisicoculturista y revelan la terrible causa: “Cometió un error”

“Cometió un error importante que no era parte de nuestra responsabilidad compartida. Sabemos que ella tenía acceso a estas cosas, y ahora sabemos que las estaba usando. Ese diurético combinado con el fuerte fármaco quemagrasas... es algo de lo que me he convertido en defensor. Tuvo algunos efectos secundarios negativos. Hizo que Jodi tuviera un paro cardíaco”, reveló.