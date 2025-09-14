Marathón - Choloma: El nuevo Yankel Rosenthal, beso a Messiniti y extranjeras sorprenden

  1. Inicio
Mira las mejores fotos que dejó el partido que disputaron Marathón y CD Choloma.

  • 14 de septiembre de 2025 a las 18:24 -
  • German Alvarado
Miras las mejores imágenes que dejó el partido que protagonizaron Marathón y CD Choloma por la jornada 9 del Apertura 2025.

 Fotos Mauricio Ayala y Neptalí Romero.
Marathón sufrió, pero pudo vencer 1-0 a un aguerrido CD Choloma y con ello el verde es el nuevo líder del fútbol hondureño superando en la tabla al Olimpia.

Lindo ambiente familiar el que se vive en el estadio Yankel Rosenthal, la casa del monstruo verde.

Marathón le celebró a los niños y los agasajó con pasteles y juegos previo al inicio del partido.
La belleza de la mujer hondureña no puede faltar en los estadios y al estadio del Marathón siempre llegan lindas chicas.

Una linda aficionada del Marathón en el momento que llegaba al estadio para ver al equipo de sus amores.

Ella es Maite Morán, una talentosa y bella periodista que estuvo haciendo su respectivo trabajo en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.
Hermosas edecanes posando para el lente de Diario LA PRENSA.
Una hermosa aficionada del Marathón llegando al sector de silla.

Rubilio Castillo, último fichaje de Marathón, presenció la victoria contra CD Choloma. Le queda un juego más de castigo para volver a las canchas.
Nos sorprendimos en el estadio Yankel Rosenthal tras ver los dugouts nuevos que se le pusieron al recinto deportivo.

Comodidad y mejor espacio para jugadores que se encuentran en la banca, además del cuerpo técnico.

Al estadio Yankel Rosenthal también se le instalaron Comodidad y mejor espacio dugouts nuevos para los árbitros y comisarios.
Los 11 titulares del Marathón ingresaron al césped acompañados de varios niños.

El 11 titular del CD Choloma que se paró en el estadio Yankel Rosenthal.
Alexy Vega fue titular, pero se fue en blanco ya que no estuvo fino de cara a la portería.

El argentino Nicolás Messiniti fue el héroe del Marathón ya que marcó el gol de la victoria a los 53 minutos.

Jorge Ernesto Pineda sufrió su segunda caída como DT del CD Choloma .

Jugadores del CD Choloma salieron cabizbajos tras la sufrida derrota por la mínima diferencia ante Marathón.
Tras el final del juego, jugadores del Marathón compartieron con aficionados que se instalaron en el sector de silla.

Aldana es la novia de Messiniti y viajó desde Argentina para estar al lado del atacante argentino del Marathón.

Andana besó a Messiniti tras el final del juego y se mostró emocionada porque su pareja fue la figura.
Procedente de Panamá llegó la joven Ana Castillo, esposa del defensor Iván Anderson del Marathón.
El Chelito Martínez es de los jugadores más queridos en el Marathón y también estuvo solicitado.
