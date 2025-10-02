La madre de Lamine Yamal lanza un negocio que enciende la polémica

Londres se prepara para recibir a Sheila Ebana, madre del joven astro del fútbol Lamine Yamal, en una velada muy especial que ha despertado gran expectación en círculos sociales y mediáticos.
Con paso firme en el mundo empresarial, Sheila Ebana lanza una iniciativa inédita en el Reino Unido que combina elegancia, cercanía y una propuesta exclusiva para sus seguidores y clientes.
El próximo 7 de noviembre, Ebana será la anfitriona de una cena privada en el prestigioso Nobu Hotel London Portman Square, un enclave de lujo en el corazón de la capital británica.
La propuesta se presenta como un evento social exclusivo en el que los clientes podrán estar en la misma mesa cenando con Ebana. Eso sí, todo tiene un precio.
Para poder compartir mesa con la mamá de Lamine habrá que pagar desde los 150 hasta los 800 euros por persona.
"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, reza el anuncio.
Las entradas de 150 euros (unos 4,600 lempiras) es para la modalidad básica, que incluye menú de tres platos y cóctel de bienvenida.
Y los boletos de 800 euros (casi 25 mil lempiras) cuentan con en el formato VIP, que ofrece mesa preferente, champagne, barra libre hasta las 11:00 PM y la posibilidad de una fotografíarse con Sheila Ebana.
El evento comenzará a las 7:00 PM con un cóctel, luego con la cena a las 7:30 PM y concluirá a las 11:00 PM, tras actuaciones musicales y la participación de un DJ. Se prevé un aforo máximo de 400 personas, todas mayores de 18 años.
Pese a que Lamine Yamal no estará presente, ya que el Barcelona disputará al día siguiente un partido de Liga frente al Celta, la figura de su madre se ha convertido como el principal reclamo.
Sin embargo, su negocio ha suscitado críticas en redes sociales, donde algunos cuestionan el elevado precio de las entradas y el hecho de pagar por cenar con un familiar de un deportista.
Con esta propuesta, Sheila Ebana abre un nuevo camino en torno a la explotación de la imagen y el entorno de las grandes estrellas del fútbol.
Cabe mencionar que la iniciativa de Ebana surge con el respaldo de Lamine, que se sigue preparando para alcanzar el nivel que mostró la temporada anterior con el Barcelona.
El equipo catalán sufrió su primera caída del presente curso contra el campeón PSG por la Champions League. Pese a estar dinámico en la primera parte, Yamal prácticamente desapareció en el complemento.
Tras dos fechas disputadas, el cuadro azulgrana marcha como decimosexto en la clasificación de la Champions con tres unidades. Por ahora, Lamine no ha lleva ni goles ni asistencias.
El Barcelona se medirá el próximo domingo contra el Sevilla en LaLiga con la intención de cosolidar su liderato. Volverá a la Champions el 21 d octubre cuando reciba al Olympiacos griego en el Olímpico de Montjuic.