  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado

Jorge 'Ñangui' Cardona, exjugador de Honduras Progreso y Marathón, sufrió un ataque con machete que lo tiene hospitalizado.

La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
1 de 25

El exfutbolista hondureño Jorge 'Ñangui' Cardona ha tenido una vida complicada después de retirarse del fútbol profesional. Lo último: fue macheteado en Honduras y está hospitalizado.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
2 de 25

El tiempo postrero del carismático 'Ñangui' Cardona han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
3 de 25

Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015 y de inmediato sorprendió por su habilidad y fuerza dentro de la cancha.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
4 de 25

‘Ñangui‘ Cardona sufrió una operación en la rodilla izquierda y eso le impidió continuar jugando al fútbol. En marzo del 2020, el centrocampista decidió retirarse oficialmente del fútbol. Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
5 de 25

El volante, con 1,64 metros de altura, tuvo un breve paso en el Marathón con Héctor Vargas a final del 2018.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
6 de 25

El exmediocampista hondureño viajó de forma legal a Estados Unidos y la pandemia del Covid-19 influyó mucho en su decisión. Tras retirarse del fútbol, decidió quedarse en territorio norteamericano.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
7 de 25

Sin embargo, su estancia en Estados Unidos fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
8 de 25

Jorge Cardona vivió primero en Houston, Texas, donde lo recibió un tío. Luego se mudó a Boston.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
9 de 25

El exfutbolista fue detenido por autoridades migratorias y pasó ocho meses en prisión en Estados Unidos antes de ser deportado a Honduras, lugar al que regresó con la esperanza de retomar una vida normal.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
10 de 25

Jorge Cardona fue pieza fundamental con el Honduras Progreso que se coronó campeón de la Liga Nacional en diciembre del 2015.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
11 de 25

‘Ñangui‘ Cardona siempre jugaba al fútbol en Estados Unidos, le siguió los pasos su sobrino Jimmy Cardona, quien milita en la U-15 del Olimpia en El Progreso, Yoro.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
12 de 25

Jorge Cardona llegó al fútbol con mucho sacrificio. Combinaba el trabajo de albañil, entrenaba y jugaba con los progreseños.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
13 de 25

Cuando puede disfruta de los placeres de la vida en Estados Unidos luego de arduas labores de trabajo.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
14 de 25

Previo a su debut con la Selección de Honduras en febrero del 2015, lo raparon junto al otro debutante, Ángel Tejeda.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
15 de 25

‘Ñangui‘ Cardona y uno de sus grandes amigos en el fútbol es Franklin ‘Owen‘ Morales.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
16 de 25

La humildad caracteriza al ‘Ñangui‘ Cardona, siempre atendió su puesto de baleadas en las cercanías del estadio Humberto Micheletti de El Progreso.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
17 de 25

Al volver a su país, Jorge Cardona retomó un oficio que ejerció antes de su carrera futbolística: la albañilería.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
18 de 25

Este trabajo le ha permitido al 'Ñangui' sostenerse económicamente después de abandonar el mundo del deporte.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
19 de 25

En su vida personal, sufrió la separación de su esposa antes de emigrar hacia Estados Unidos, uno de los eventos que contribuyó al complicado camino que ha tenido que recorrer producto de sus malas decisiones.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
20 de 25

La historia del "Ñangui" Cardona es un relato de altibajos que ejemplifica cómo la vida tras el deporte puede presentar desafíos duros que afectan tanto la integridad física como emocional.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
21 de 25

Su situación actual es grave: hospitalizado tras ser atacado con un machete en un hecho violento que refleja la peligrosa realidad que enfrenta fuera de las canchas y, aunado a eso, la delincuencia que afronta el país.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
22 de 25

El evento criminoso se registró a las 2:30 A.M en la 36 Guaymas de la Ciudad de El Progreso. El ex jugador del Honduras Progreso fue trasladado inmediatamente en una patrulla de la Policía Nacional al hospital regional en El Progreso, posteriormente a una clínica privada.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
23 de 25

Hasta el momento se desconoce quién y porqué fue herido el recordado carismático futbolista de la Liga Nacional y campeón con el Honduras Progreso.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
24 de 25

El 'Ñangui' Cardona tiene 6 hermanos en total, 4 varones y 2 hembras. Sus padres son Juan Antonio Cardona y Santa Isabel Hernández.
La calamitosa vida del exfutbolista 'Ñangui' Cardona: preso en USA, deportado y macheteado
25 de 25

A pesar de la lesión que sufrió años atrás, 'Ñangui' Cardona se ha mantenido activo en el fútbol. Actualmente es la estrella del Bayern de la Liga de Veteranos de la ciudad de El Progreso, Yoro.
Cargar más fotos