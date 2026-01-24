Futbolista confiesa mantener relaciones 500 veces al año y revela su salario

"El buen sexo no gira en torno a la frecuencia (...) Una buena relación deja espacio para ajustar deseos y ritmos", explica el experto, quien agrega que la frecuencia sexual suele ser más intensa al principio de una relación, y que el ritmo decae con los años, porque el enamoramiento suele transformarse en amor y "por factores como los hijos, un trabajo exigente, una vida social intensa y las tareas del hogar".