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Figuras y curiosidades de la 50.ª Media Maratón La Prensa 2026

Personajes destacados, historias inspiradoras y curiosidades marcaron la 50.ª Media Maratón LA PRENSA- Gatorade 2026.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 08:16 -
  • Cinthya Ortíz
Figuras y curiosidades de la 50.ª Media Maratón La Prensa 2026
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La 50.ª edición de la Media Maratón La Prensa - Gatorade dejó momentos memorables y permitió apreciar la participación de reconocidas figuras que se sumaron a esta histórica jornada deportiva.

 Foto Neptalí Romero
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Entre ellas destacó el doctor Eduardo Bueso, especialista en medicina reproductiva y referente internacional en su campo, quien participó en la primera maratón de La Prensa hace 50 años y lo vuelve hacer este 2026.

Foto Neptalí Romero
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También estuvo presente el caricaturista hondureño Garabatos, quien, tras completar el recorrido, posó orgulloso con su medalla de participación.

 Foto Neptalí Romero
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El reconocido fotógrafo Max Lemus fue otra de las grandes figuras en la competencia, fue distinguido recientemente por convertirse, a través de su lente, en la memoria visual de cinco décadas de emociones y triunfos de la Media Maratón La Prensa-Gatorade durante su rol como jefe de fotografía de diario La Prensa.

 Foto Yoseph Amaya
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Entre las curiosidades de la jornada, se observó a jóvenes y adultos luciendo imágenes y frases alusivas al evento pintadas sobre sus cuerpos. Además, los asistentes contaron con la presencia de expertas pintacaritas, cuya labor aportó color y alegría al ambiente.

 Foto Santiago Lara
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Además, los asistentes contaron con la presencia de expertas pintacaritas, cuya labor aportó color y alegría al ambiente.

 Foto Santiago Lara
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Otros participantes llegaron preparados desde casa con atuendos deportivos personalizados y maquillaje decorativo, listos para formar parte de la media maratón más importante de Honduras.

 Foto Moisés Valenzuela
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También destacó la participación de madres corredoras que decidieron compartir la experiencia junto a sus hijos.

Foto Moisés Valenzuela
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Tal fue el caso de una joven madre que completó el recorrido llevando a su bebé en un portabebés.

 Foto Yoseph Amaya
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Este bebé también formó parte de la competencia, ya que acompañó en su coche a su madre durante el recorrido, demostrando una vez más que la maratón es un evento que disfruta toda la familia.

 Foto Yoseph Amaya
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Uno de los momentos más emotivos fue observar gestos de compañerismo entre los corredores, quienes brindaron apoyo a participantes que llegaron al límite de sus fuerzas para ayudarlos a alcanzar la meta.

 Foto Moisés Valenzuela
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Como podemos apreciar el ejemplo de este joven al cargar a una de las runner concursantes.

 Foto Yoseph Amaya
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No podía faltar la original presencia de corredores con looks llamativos como es el caso de esta runner que brilló con su disfraz de abejita.

 Foto Yoseph Amaya
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Como ocurre cada año, grupos representativos de diversas empresas privadas se inscribieron para participar en la Media Maratón La Prensa. Entre los más destacados en esta edición figuró Bach Fitness Gym, cuyos integrantes demostraron entusiasmo, resistencia y espíritu deportivo durante todo el recorrido.

 Foto Mario Moreno
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En la maratón participaron atletas con distintas capacidades.

 Foto Yoseph Amaya
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Cada uno desmostró que son un ejemplo de perseverancia y espíritu deportivo al más alto nivel.

 Foto Yoseph Amaya
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Personas no videntes caminando o corriendo aportaron arrancaron aplausos por su resiliencia.

 Foto Yoseph Amaya
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Las mascotas también participaron en el magno evento.

 Foto Yoseph Amaya
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Perritos de diferentes razas y tamaños despertaron la ternura de los presentes.

 Foto Yoseph Amaya
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Los organizadores también contemplaron espacios destinados al bienestar y la comodidad de los asistentes. En la zona de descanso se contó con el respaldo de marcas patrocinadoras como Musflex, que puso a disposición sus productos para quienes experimentaban molestias musculares tras la competencia.
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El stand con Hieloterapia de Aguazul fue uno de los espacios que al final de la carrera fue uno de los más populares.
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Por su parte, la marca Gold Star también se hizo presente ofreciendo baleadas a los participantes, un detalle que muchos agradecieron al concluir su recorrido y cruzar la meta.
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