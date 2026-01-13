Dembélé frena al PSG: rechaza oferta millonaria y marca sus condiciones para renovar

El internacional francés culmina su contrato en 2028 y, según fuentes cercanas, ha declinado la primera oferta de renovación presentada por su club, dejando en el aire su futuro y generando expectación entre los grandes equipos europeos.
El ‘Mosquito’ cerró la última temporada en la cima del fútbol mundial tras conquistar un histórico sextete con el PSG. Cada gol, cada asistencia y cada acción determinante lo convirtieron en el verdadero faro del equipo, guiando al París Saint-Germain en los momentos más decisivos de la campaña.
El ‘Mosquito’ se convirtió en un auténtico referente del éxito parisino. Fue reconocido con el Balón de Oro, galardonado con The Best y elegido MVP de la última edición de la Champions League, distinciones que reflejan no solo su talento, sino también su capacidad de influir en los partidos más importantes.
El extremo galo tiene contrato vigente con su club hasta junio de 2028. Los últimos reportes indican que el PSG ya se acercó para ofrecerle la renovación, pero el futbolista no estaría convencido con dicha propuesta.
Según informa Foot Mercato, el PSG le trasladó a finales de 2025 una oferta de renovación y Dembélé la rechazó en un primer momento. La entidad le estaría poniendo sobre la mesa unos 30 millones de euros por temporada.
Sin embargo, el motivo de Dembélé para declinar la propuesta sería económico. La citada fuente señala que el atacante de 28 años aspira a duplicar el salario planteado por su club.
"Las posturas están actualmente alejadas y ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo", apunta el mismo medio.
La duración de su contrato juega a favor de Dembélé y su entorno, que no tendrían prisa por cerrar un acuerdo y estarían dispuestos a apretar en la negociación para alcanzar esa cifra salarial.
Tras recoger el Balón de Oro el pasado mes de septiembre, el futbolista aseguraba que se encontraba cómodo en el PSG y no tenía intenciones de marcharse. No obstante, parece que podría cambiar de opinión.
"Me siento bien aquí. Estoy recuperando la forma poco a poco. Mientras tenga hambre, estaré en el PSG. Estoy feliz de celebrar mi partido número 100 con el club marcando un gol. Espero seguir en esta línea", dijo.
Dembélé, que culminó el 2025 ganando el premio al mejor futbolista en los Globe Soccer Awards, se perdió varios partidos por dos lesiones distintas: una en el muslo en septiembre y otra en el gemelo en noviembre.
Aun así, el arranque de 2026 ha sido prometedor. Fue titular y anotó en el derbi ante el Paris FC en la primera semana de enero y volvió a marcar en la conquista de la Supercopa francesa frente al Marsella en Kuwait.
"¿El futuro de Dembélé? Es una pregunta que debes realizar a la dirección deportiva. Tienes que preguntarle a Luis Campos“, respondió Luis Enrique sobre los rumores de que el 'Mosquito' pretende duplicar su salario.
El PSG le ofreció un salario de 30 millones si renueva su contrato, pero Dembélé quiere cobrar 60 'kilos'. Es una de las condiciones para quedarse en el equipo más allá de 2028.
En caso de no llegar a un acuerdo, el conjunto parisino podría ponerlo en el mercado a partir del siguiente año para no dejarlo salir gratis cuando expire su contrato.
Actualmente, su salario es de unos 18 millones de euros brutos anuales en el PSG, lo que equivale a unos 1.5 millones de euros brutos mensuales. Esta cifra fue revelada por el medio L'Equipe.