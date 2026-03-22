Bota de Oro 2026: Mbappé sufre revés, goleador sorprende y el líder no falla; la tabla

Así marcha la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026 tras una nueva jornada en las ligas europeas. Varios delanteros marcaron y el goleador que lidera la tabla no falla, hizo un nuevo gol.
Vinicius (Real Madrid) - El brasileño marcó un doblete en el derbi madrileño y llegó a 11 goles en esta temporada de la Liga Española, haciendo 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
17. João Pedro (Chelsea) - 14 goles / 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Lautaro Martínez (Inter de Milán) 14 goles / 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Lamine Yamal (Barcelona) - 14 goles / 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Ante Budimir (Osasuna) - 14 goles / 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 15 goles / 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 15 goles / 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Antoine Semenyo (Manchester City) - 15 goles / 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Paul Onuachu (Trabzonspor) - 21 goles / 31.4 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Ayase Ueda (Feyenoord) - 22 goles / 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 22 goles / 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. Deniz Undav (Stuttgart) - 17 goles / 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 18 goles / 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5. Luis Suárez (Sporting de Lisboa) - 24 goles / 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El colombiano sorprende en la tabla con un nuevo tanto en triunfo 1-4 sobre el Alverca. ¡Tiene más goles que Mbappé, pero en la Liga portuguesa la valoración es de 1.5 por gol.
4. Igor Thiago (Brentford) - 19 goles / 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
3. Erling Haaland (Manchester City) - 22 goles / 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 23 goles / 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés reapareció en el derbi ante Atlético entrando de cambio, pero no pudo marcar.
1. Harry Kane (Bayern Múnich) - 31 goles / 62 puntos. El delantero inglés lidera la clasificación de la Bota de Oro tras un nuevo gol en el triunfo de los bávaros (4-0) sobre Unión Berlín.