Bota de Oro 2026: Mbappé sufre revés, goleador sorprende y el líder no falla; la tabla

5. Luis Suárez (Sporting de Lisboa) - 24 goles / 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El colombiano sorprende en la tabla con un nuevo tanto en triunfo 1-4 sobre el Alverca. ¡Tiene más goles que Mbappé, pero en la Liga portuguesa la valoración es de 1.5 por gol.