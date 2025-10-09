Dos sorpresas: El 11 titular de Honduras para ganar a Costa Rica y dar un paso al Mundial 2026

La Selección de Honduras se la juega ante Costa Rica con la alineación que ya tiene preparada Reinaldo Rueda para dar un paso al Mundial 2026. El 11 titular de la Bicolor.
Honduras se mide contra Costa Rica esta noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, a las 8 de la noche por la fecha 3 de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Reinaldo Rueda tiene un plan ante Costa Rica y sorprenderá con su 11 titular para derribarlos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. ¡2 sorpresas en el equipo estelar!
Edrick Menjívar no se mueve bajo los tres postes, es la garantía en el arco de la Selección de Honduras.
Andy Nájar es el motor por la banda derecha, el futbolista de 33 años vive su última eliminatoria y fue mundialista en Brasil 2014.
Getsel Montes será el defensor titular de Reinaldo Rueda ante Costa Rica y tendrá que defender el arco de Edrick Menjívar.
SORPRESA: Marcelo Santos será el defensa titular de la Selección de Honduras junto a Getsel Montes para frenar y dejar en blanco a los ticos en el Morazán.
Joseph Rosales se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Reinaldo Rueda y será titular en la banda izquierda ante los ticos.
Deybi Flores está acostumbrado a la titularidad en la Selección de Honduras, es el candado en el mediocampo y saldrá desde el pitazo inicial.
Kervin Arriaga vuelve a la Selección de Honduras, el único centroamericano en el top-3 de las ligas de Europa y también será titular en el estadio Morazán.
Por la baja de Edwin Rodríguez, el volante Jorge Álvarez será quien ocupe su lugar y buscará hacerle daño a los ticos esta noche.
SORPRESA: Luis Palma finalmente arranca de titular pese a que llegó tocado al territorio nacional tras sufrir una molestia en el último entreno con su equipo, Lech Poznan. El 'Bicho' va de inicio contra Costa Rica.
Romell Quioto es otro de los atacantes llamados a hacerle daño a los costarricenses y dar un paso que nos acerque al Mundial 2026.
Jorge Benguché le ganó el pulso a Antony 'Choco' Lozano. El delantero del Olimpia viene enrachado con el gol y es el elegido para hacerle daño a Costa Rica esta noche.
Este es el 11 titular confirmado de la Selección de Honduras para enfrentar a Costa Ria.
SUPLENTES: Antony 'Choco' Lozano cuenta con la confianza de Reinaldo Rueda, pero saldrá desde el banquillo de la Bicolor.
Alexy Vega apuntaba a la titularidad contra Costa Rica, pero finalmente Rueda se decidió por Luis Palma.
Alex López volvió a la convocatoria de la Selección de Honduras y su experiencia será fundamental a la hora de medirse a los ticos.
Carlos Pineda es otro de los revulsivos de Reinaldo Rueda y saldrá desde el banquillo de suplentes ante Costa Rica esta noche.
Yustin Arboleda es de los delanteros con mayor presencia en la Bicolor, mete garra y compromiso aunque tenga pocos minutos en la cancha, pero será uno de los suplentes.