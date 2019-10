Test psicológico: Lo primero que veas en la imagen te dirá tu mayor problema

A veces tienes las señales frente a ti, sólo debes aprender a interpretarlas.



Somos seres cambiantes. Durante una etapa de nuestra vida vemos las cosas claras, sabemos lo que queremos y hasta la manera en que lo conseguiremos, pero no importa cómo o cuándo, también llega un punto en el que no sabemos cómo enfrentar el futuro. Tal vez es porque las situaciones cada vez son más difíciles o porque esa en especial supone un gran reto para nosotros. Lo que no podemos negar, es que llegará el momento de hacerle frente a nuestros problemas.



Nuestra mente es maravillosa, muchas veces enfrenta los problemas mucho antes que nosotros, y aunque no nos diga qué debemos hacer de forma explícita, funciona como guía para encontrar una respuesta que nos parezca adecuada.



A veces, gracias al poder de las imágenes, nuestro cerebro puede resolver esas dudas con las que cargamos por días, pues al enfocar la atención en una cosa y no en otra, nos da a entender qué es lo que realmente sentimos como propiedad.

