Tammy Parra perdona a Omar Núñez tras infidelidad

A través de sus historias de Instagram Tammy Parra dio a conocer que perdonó a su exprometido, Omar Núñez, tras revelarse que le fue infiel apenas unas horas después de que le propusiera matrimonio en París.

La influencer también aclaró a la gente que la crítica en redes sociales que no se trataba de una estrategia de marketing y que simplemente compartió su duelo, como lo hizo con su relación pública y transparente.

“No me gusta decir ‘estoy feliz’ cuando no, o ‘estoy triste’, cuando no. Al compartirlo yo con ustedes, me siento apoyada, me siento acompañada”, aseguró la influencer.

Por otro lado, informó que ya habló con Omar Núñez tras la ruptura, pues tenían muchos proyectos y cosas en común que tenían que dividir y aseguró que todo quedó en buenos términos, además de que ella perdonó la infidelidad.

“Hubo días de muchísimo coraje, hubo días en que quería mentar la mad... Ahora ya, llevo dos terapias con mis psicóloga, me siento más tranquila, comprendo más las cosas. Estuvo en la mejor disposición, se cerraron las cosas muy bien; le dije que lo perdonaba y también quería compartirles esa parte que me dejó más tranquila”, concluyó.

Por su parte, Omar Núñez en sus redes sociales aseguró que tomará terapia para poder sanar algunos temas de su pasado.

“No les he estado subiendo nada por obvias razones, no tenía cabeza para hablar con ustedes hay mucha gente que dice cosas buenas y hay muchísima gente que dice cosas malas admitiendo que mi decisión fue errónea claro está”, comenzó.

El influencer confesó que intentará compartir esta nueva etapa que está por vivir y espera pronto resolver lo que le atormenta.