Ricky Martín habría pagado 2 millones de dólares a su exmanager para poner fin a su demanda

En julio de 2022 trascendió información acerca de que el cantante Ricky Martin fue demandado por su ex manager Rebecca Drucker por incumplimiento de contrato.

Y es que la demandante representó a Martín durante dos períodos: primero de 2014 a 2018 y posteriormente de 2020 a 2022; esta última debido a que supuestamente la vida personal y profesional del artista estaba en “un caos absoluto”.

En la demanda presentada ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, la ex manager aseguró que puso en orden la vida y carrera de Martín pues fue la encargada de guiarlo en contratos de grabación, giras, acuerdos de patrocinio y con su reciente gira por América del Norte con Enrique Iglesias.

A pesar de ello, Drucker señaló que el puertorriqueño la manipuló, obligándola a renunciar en abril de este año. De igual forma, presuntamente se le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad, a la cual ella se negó. Por lo que Druker exigió 3 millones por comisiones no pagadas, más daños punitivos y en la audiencia oral expuso temas como ambiente laboral tóxico, vida personal desordenada, falta de pago de impuestos del boricua y su abuso de sustancias.

Por lo que de acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, Martín habría negoció con Drucker por dos millones de dólares a cambio de no hablar más sobre el tema y también para que su sobrino no continúe con las acusaciones.