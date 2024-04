Peter Claffey y Dexter Sol, en la nueva precuela de ‘Game of Thrones’

Claffey, un actor irlandés que antes fue jugador de rugby, interpretará el papel de Dunk y el británico Sol Ansell, de 10 años y conocido por su papel de joven Coriolanus en ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’, será Egg, según ha anunciado este viernes HBO en un comunicado.

REDACCIÓN . Peter Claffey y Dexter Sol Ansell han sido designados como los protagonistas de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, la cual es la nueva precuela de “Game of Thrones” . Esta producción, a cargo de HBO, está destinada a explorar eventos y personajes relevantes en el universo de la popular serie.

‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’, está basada en los ‘Cuentos de Dunk & Egg’, de George R.R. Martin, que forman parte de una serie de novelas cortas que son precuela de ‘A Song of Ice and Fire’.

Esta segunda precuela de ‘Game of Thrones’ -tras ‘House of Dragon’- estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos de ‘Game of Thrones’, una época en la que los Targaryen ostentan el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido.