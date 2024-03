Olivia Rodrigo regala anticonceptivos y preservativos en su concierto

Los fans de la intérprete de ‘Good 4 U’ que asistieron el martes a su concierto en San Luis, Misuri, se llevaron una sorpresa al descubrir que el merchandising del evento incluía unos artículos, como poco, inesperados.

Las publicaciones compartidas por los asistentes en las redes sociales muestran que el Fondo de Aborto de Missouri estuvo repartiendo cajas gratuitas de la píldora anticonceptiva de emergencia de un solo paso de la marca ‘Julie’, que tiene los mismos ingredientes activos que la famosa píldora Plan B One Step y ayuda a prevenir el embarazo cuando se toma en las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección.

También recibieron información del Fondo para el Aborto de Misuri y de Right By You, una línea de ayuda a través de mensajes de texto que pone en contacto a jóvenes con los métodos anticonceptivos a su alcance, servicios de aborto e información sobre derechos reproductivos.

Esta iniciativa manda un mensaje muy importante acerca del posicionamiento de Olivia Rodrigo en el panorama de tensión social que se respira actualmente en Estados Unidos.

Y además, no es ninguna casualidad que eligiera un estado como Misuri, donde el aborto está casi totalmente prohibido desde que se anuló la histórica sentencia Roe contra Wade en 2022 excepto en casos de emergencia médica donde corre peligro la vida de la persona embarazada.