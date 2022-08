La artista chilena Myriam Hernández ofrecerá este viernes un concierto en el que interpretará sus grandes éxitos y las canciones de su último álbum “Sinergia”.

Diario LA PRENSA, medio patrocinador de este concierto, conversó con ella previo a su show en el Copantl Hotel & Convention Center de esta ciudad.



¿Cómo se siente el estar retomando los escenarios luego de tanto tiempo fuera de ellos?

La pandemia nos alejó a todos por un par de años, gracias a Dios regresé de inmediato a conciertos en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana. Me tiene muy feliz poder estar por primera vez en San Pedro Sula, espero sea un encuentro musical de todos los tiempos y lo más nuevo de mi música.



¿Dónde la han recibido mejor?

En todos los países de América Latina recibo siempre mucho cariño, no podría poner uno sobre otro.

¿Cuáles son las canciones que usted considera no deben faltar en sus shows?

Los éxitos que siempre pide la gente “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Herida”, “Te pareces tanto a él”, “La fuerza del amor”, por nombrar algunas y los más nuevos de “Sinergia”, temas como “Ya es tarde”, “Hasta aquí”, “Mi paraíso”, “Te quiero, te amo”.



¿Tiene algún tipo de ritual antes de salir al escenario? ¿Aún hay nervios?

Siempre se sienten nervios, para entregar al máximo la interpretación a la gente, el mayor de los respetos a ellos, y lo que hago es unirme con mi staff y hacer una oración.

Pasaron 10 años para un nuevo álbum, ¿qué le inspiró para lanzar “Sinergia”?.

Encontré a un gran productor que me interpretó perfectamente lo que quería en nuevas canciones, me refiero a Jacobo Calderón, hicimos un álbum que me encanta, espero que a la gente de igual forma.

¿Es más fácil escribir o cantar canciones de amor o de desamor?

Nada es fácil, pero son las cosas que suceden con el amor, interpretar lo que sucede a tantos en el amor, que es maravilloso.



¿Cómo vivió la experiencia de crear una nueva producción con el encierro obligatorio que hubo por el covid-19?

Comencé el trabajo antes de la pandemia con Jacobo Calderón, incluso alcanzamos a grabar algunos temas en Miami y posteriormente tuvimos que esperar para poder terminarlo, ese tiempo se da una sensación diferente, pero sirve para madurar todas las canciones. “Sinergia” es la unión de tantas personas trabajando por la música.

Tiene más de 30 años de exitosa carrera, ¿hay algo que cree le falta lograr en su vida profesional?

Feliz con lo logrado en los 30 años, quiero seguir realizando música romántica, hoy me siento una persona que no cedió a otros tipos de música, soy una transgresora en estos tiempos.

¿Hay disminución de cantantes de balada en Latinoamérica?

Tengo una duda, si hay disminución o hay menos espacios en los medios tradicionales, cantarle al amor jamás desaparecerá. No tiene edad.

¿Con quién le gustaría colaborar?

Me encantaría con Luis Miguel.

¿Alguna vez ha ido a un karaoke y ha podido ver a sus fans cantando sus canciones?

No he asistido, pero sí he visto videos y es emocionante ver a la gente interpretar mis canciones con tanta emoción, les doy las gracias.

¿Se atrevería a interpretar temas en otro género, como el reguetón que tan de moda está?

Sí he realizado guiños, pero mi estilo es otro, incluso le respondí a Bad Bunny con el tema “Amorfoda”, una canción con una gran melodía.



¿Hay alguna canción a la que usted considere la más especial?

Todas son especiales, no puedo dejar de agradecer “El hombre que yo amo”, mi primer éxito en el continente; “Herida”, mi primera canción escrita por mí que se ubica en los primeros lugares de las radios latinas; “Se me fue”, gran canción que me hizo Juan Carlos Calderón; “Huele a Peligro”, que la trabajé con Armando Manzanero; “Hasta Aquí” con Jacobo Calderón haciendo una reflexión para las mujeres; quiero todas las canciones sino no las grabaría.