Maribel Guardia llora al compartir cómo será la primera Navidad sin su hijo

En abril de este año, Maribel Guardia recibió un duro golpe de la vida; su hijo José Julián Figueroa falleció en su casa a los 27 años cuando ella se encontraba trabajando.

Esta será la primera Navidad que la actriz pase sin su único hijo, y a propósito de estas fiestas, quebró en llanto al compartir cómo serán en esta ocasión para ella y su familia ante esta inesperada pérdida.

Puede leer: Bradley Cooper abandona evento por emergencia médica de su hija

Maribel dijo que viajará a su natal Costa Rica con su hermana a quien llama mamá y toda su familia. “Voy a pasar Navidad con mi mamá allá, con la familia. Me regreso para hacer maratón de (la obra de teatro) ‘Lagunilla mi barrio’. Vamos a estar del 26 al 30. Y de ahí me voy ya con mi pequeña familia, con mi nieto, mi nuera, mi sobrina, mi marido, nos vamos a ir a dar un paseo”.

La actriz rompió en llanto al agradecer al público por las oraciones y muestras de cariño por su irreparable pérdida: “Esas oraciones me han llegado al corazón, muchas gracias. No sabes todo el cariño que he recibido de la gente y en momentos así uno lo agradece. Yo les deseo a todos que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano”.