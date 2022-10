Matthew Perry ha pagado 9 millones de dólares para estar sobrio

Los problemas de Matthew Perry con las drogas y la bebida no son precisamente un secreto y ocupan una buena parte del libro de memorias ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ que ha escrito para hacer un balance de sus 53 años de vida.

El actor repasa momentos del pasado que ya eran de sobra conocidos, como el punto bajo durante el que tomaba 55 pastillas de Vicodin al día para poder rodar la serie ‘Friends’, y desvela otros desconocidos sin ahorrar al lector los detalles más desagradables o que le puedan hacer quedar en mal lugar.

Uno de ellos hace referencia a su estatus privilegiado como celebridad, y más en concreto a la fortuna que ha gastado en rehabilitación. ”Probablemente he gastado 9 millones de dólares o algo así tratando de estar sobrio”, ha estimado en una nueva entrevista a la revista People.

El precio ha sido muy alto, pero él está más que dispuesto a pagarlo porque ha aprendido que seguir con sus adicciones, del tipo que fueran, habría acabado costándole todo. ”Soy un tipo extremadamente agradecido. Estoy agradecido de seguir vivo, eso seguro. Y eso me da la posibilidad de hacer cualquier cosa”.

El intérprete celebró recientemente 18 meses de sobriedad tras vivir una experiencia cercana a la muerte debido al consumo excesivo de opioides, que le provocó una perforación gastrointestinal. Cinco meses ingresado en el hospital, una temporada conectado a una máquina ECMO y usar una bolsa de colostomía le quitaron las ganas de recaer en sus viejos hábitos, y si le entra la tentación, solo tiene que echar un vistazo a las cicatrices que conserva de las 14 cirugías a las que se sometió.

También sabe que en algún momento del futuro podría volver a recaer, pero eso no le quita las ganas de cuidarse. “Tu fecha de sobriedad cambia, pero eso es todo lo que cambia. Sigues sabiendo todo lo que sabías antes, y mientras seas capaz de luchar, encontrarás tu camino de vuelta sin morir, y aprenderás mucho”.