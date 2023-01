En diversas ocasiones, Margarita, la diosa de la cumbia, ha hecho fuertes declaraciones sobre su vida personal; así, en algún momento dio a conocer que fue abusada sexualmente por su padre y tuvo otra serie de problemas. Ahora, confiesa que desde hace una década vive medicada porque le fue diagnosticada una depresión severa.

“La depresión es una enfermedad y cuando hay una enfermedad hay que atenderla ¿quién la atiende? El psiquiatra. Entonces, el psiquiatra te tiene que medicar; no le dé miedo tomarse la medicación porque llevo diez años con una depresión severa detectada y estoy medicada y me siento muy bien”, confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando.

La cantante explicó que su situación emocional, antes de detectarla, la llevó a tomar decisiones inadecuadas como terminar su matrimonio al querer solucionar en solitario todos los conflictos que internamente le afectaban.

“Mis foquitos rojos fueron creer que era súper mujer y que podía con todo, y como he podido con tanto, creía que podía con eso y más; entonces, terminé mi matrimonio y me arrepentí. Pero ya no estoy arrepentida porque mi exmarido todavía está ahí. Ya no seguimos un matrimonio, pero ahí está conmigo”.

Margarita “La Diosa de la Cumbia, se encuentra mejor y ahora lleva una vida tranquila gracias a este tratamiento médico que la mantiene estable.