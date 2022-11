“Siempre estoy abierta al amor”: Maki, exesposa de Juan Soler.

Desde el anuncio de su divorcio con Juan Soler, hace cuatro años, Maki está abierta al amor, y aunque sus amigas le han hecho varias citas, sigue soltera y en busca de galán.

Pero no es el caso de su ex, porque él hace tres años volvió con una ex novia de la infancia que vive en Argentina y a quien Maki le tiene aprecio. ”Yo creo que nadie está mejor sola que con alguien que te dé amor, comprensión, cariño, compañía. La vida compartida yo siento que es más bonita. Habrá gente que piense diferente a mí, pero yo soy una enamorada del amor”, comentó la argentina.

Como amiga, Maki ha sido muy buena celestina porque se ha encargado de “emparejar” a sus amigos y así se han casado alrededor de cinco parejas, entre ellas la de Ludwika Paleta y Emiliano Salinas.

Desde que se divorció, contó, sus amigas le han presentado algunos prospectos, pero hasta ahora no ha terminado en una relación formal. ”Yo siempre estoy abierta al amor. Junté como a cinco parejas entre del medio y no del medio artístico, soy buena para eso, pero dicen que en casa del herrero cuchillito de palo. A mí me encanta ver a la gente feliz, creo que estar en una buena pareja es el estado ideal de las personas”.

Respecto a su relación con Soler, de 56 años, aseguró que es muy buena y no sólo porque sea el padre de sus dos hijas, sino porque lo admira y respeta. ”Él me cae bien. Independientemente de mis hijas, él es un hombre al que yo quiero mucho, siento mucho agradecimiento con él. Hemos tenido nuestros momentos malos, muy malos, por algo no estamos juntos, pero yo siempre elijo quedarme con las partes bonitas y buenas que han sido la mayoría”, dijo la presentadora.

De la relación que tiene Soler con una ex novia, Maki la aprueba porque le gusta que haya elegido a una mujer madura. ”Anda con su primera novia y me encanta. Me hace admirarlo todavía más. Es una mujer de su edad, grande, una persona seria, tiene una familia muy linda, sus hijos son lindísimos. Juan no es un hombre que salió a buscarse chavitas de 20 años que quieren ser famosas. Eso habla muy bien de él”.

”Yo tengo el gusto de conocerla, me cae muy bien y me da mucha tranquilidad que mis hijas convivan con ella porque es una mujer que tiene muchos valores, contiene mucho a Juan a pesar de que está lejos. No podría decir nada malo”.