La madre de Travis Kelce está encantada con Taylor Swift

Donna Kelce se siente en un “universo paralelo” ahora que se codea con una estrella de la talla de Taylor Swift.

Esta mujer es nada menos que la madre de Travis Kelce, el jugador de fútbol americano con el que se ha relacionado sentimentalmente a la cantante en las últimas semanas.

Aunque no ha querido confirmar ni desmentir ese supuesto romance, Donna no ha dudado en romper su silencio con unas declaraciones que al menos confirman que entre su retoño y la diva de la música existe una amistad muy especial.

A su paso por el podcast ‘Got It From My Momma’, Donna ha puesto de manifiesto que todavía no ha asimilado el intenso interés mediático que suscita a día de hoy su familia.

Aunque Travis, de 33 años, es una de las grandes figuras de los Kansas City Chiefs y, por ende, de la NFL, su popularidad y la de los suyos nunca había sido tan elevada como hasta ahora.