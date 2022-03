View this post on Instagram

“No he filmado con él. Y no me opongo a ello. Si hubiera un evento y él estuviera allí, no le pediría a las cámaras que se alejaran. Creo que podríamos filmar algo emocionante, pero no sería para esta temporada. Algo sobre cómo nos conocimos, quién llegó a quién, cómo sucedió y los detalles que todos quieren saber”, afirmó.

La pareja hizo su debut en la red social días después de que la estrella de los realitys fuera declarada legalmente soltera a principios de este mes mientras concluye su divorcio con Kanye West.