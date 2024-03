Karla Souza dio a luz a su tercer hijo después de un parto maratónico de 33 horas

La actriz mexicana Karla Souza dio a luz a tercer hijo tras un parto maratónico.

La estrella de ‘How To Get Away With Murder’ y su esposo Marshall Trenkmann recientemente dieron la bienvenida al mundo a su hija Giulia, una hermana de Gianna, de cinco años, y a Luka de tres años, pero ella reveló que le tomó 33 agotadoras horas a la pequeña para llegar y, a pesar del largo proceso, su médico no logró producir a tiempo una epidural para aliviar el dolor.

Al compartir una selección de fotos de la recién nacida en Instagram, Karla Souza escribió: “Después de un maratón de 33 horas de parto que se detuvo y comenzó más veces que una producción cinematográfica durante Covid, ¡estamos encantados de anunciar la llegada de nuestra hermosa hija, Giulia! Sí , leíste bien: 33 horas. ¿El giro de la trama? ¡El médico y la epidural no llegaron a tiempo!”.

La actriz mexicana continuó: “Un gran reconocimiento a mi increíble doctora, Shamsah, quien no solo ha sido un ángel guardián de mi vagina, sino que también me guió durante tres embarazos con gracia y cuidado. ¡Eres mi shero! Un amor enorme para mi doula, @talithaj Talitha, la verdadera MVP, quien se aseguró de que nuestro viaje estuviera lleno de fuerza, coraje y las listas de reproducción de adoración más impresionantes. ¡Sin ti, Talitha, todavía podríamos estar de parto!”.