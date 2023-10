Jada Pinkett dice que odiaba ser conocida como la mujer de Will Smith

En ese sentido, la artista ha reconocido ahora que uno de los aspectos más irritantes de su matrimonio era que ciertos sectores de la opinión pública la redujeran a una mera consorte.

“Eso fue más desagradable que todo lo demás... Tenía muchos problemas debido a mis dificultades emocionales, pero eso me molestaba profundamente”, ha contado sobre lo complicado que le resultaba no ser, a ojos del mundo, nada más que la mujer de Will Smith.

Will Smith y Jada Pinkett siempre tuvieron una visión muy flexible sobre la idea del matrimonio, pero en la práctica esa mentalidad no terminó de ser efectiva a la hora de proporcionarles estabilidad, ni esa “honestidad” con la que ambos hablaban sobre las “tentación” de sentirse atraídos por otras personas.

“Siempre he tratado de alejarme de términos tan convencionales como ‘matrimonio’, porque la gente tiene una idea muy específica sobre ello, y yo no pretendo cambiarla. Me encanta pasar tiempo conmigo misma, y también con mi familia. Eso es todo y no deseo hacer otra cosa”, explica.