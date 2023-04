Galilea Montijo rompió en llanto al ver su primera cana

Por medio de la más reciente transmisión de ‘Netas Divinas’, las conductoras tocaron el tema del envejecimiento, a lo que Galilea Montijo compartió que ella está a favor de que las personas avancen en edad de una manera “digna”, físicamente.

“Mientras envejezcas dignamente, hablo físicamente, que no cambies tu rostro, tus facciones, aunque te des una ayudada”, inició.

No obstante, Gali contó que no la pasó nada bien cuando vio la primera cana en su envidiable cabellera, aspecto por el cual rompió en llanto.

Puede leer: Kaley Cuoco da a luz a una niña con Tom Pelphrey

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron ‘Gali, tienes una cana’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar: ‘me salió una cana’”, agregó.

Aunque sus compañeras de foro estuvieron de acuerdo con su postura, sí aseguraron que es mucho más fácil tapar una cana, que una arruga; sin embargo, Galilea Montijo confirmó que actualmente ya han tratamientos para disminuir la apariencia de estos cabellitos.