Gabriel Santoyo, actor de la serie “Señora Acero”, debutará como cantante

De sus retos en su faceta como actor, Gabriel Santoyo recordó que el papel que más has disfrutado fue su personaje en la película de “Juego de héroes” en donde le tocó interpretar a un niño con parálisis cerebral.

“En cuarto de primaria, a la escuela en la que estaba fue la mamá de un compañero de mi hermana Dasha, (en ese entonces iba en tercero de kínder) a hacer un casting para niños para un programa con Israel Jaitovich en Televisa , y quedamos una niña y yo, de ahí me metí a estudiar actuación a Casazul y hasta el día de hoy sigo actuando y me sigue encantando”.

Al hablar de que fue lo que lo impulsó a esta profesión, dijo “lo que en un principio era un sueño se convirtió en una meta”.

Y sobre lo más complejo, el actor respondió: “Complejo, que puedes estar en una situación de familia no muy agradable, digámosle que falleció alguien y si te toca ese día llamado o así, no podrás asistir y aparte tienes que fingir estar bien para el público, y lo más placentero, cuando eres reconocido por tu trabajo, del cual me inclino más por el séptimo arte”.

Creador digital

Para finalizar, Gabriel Santoyo adelantó que como creador digital su meta por alcanzar a corto plazo es presentar su disco, y realizar campañas con canciones de su autoría.