Angus Cloud: madre del actor descarta especulaciones de suicidio

Lisa Cloud continuó: ’Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también ayudar a su madre emocional y financieramente. Él no tenía la intención de terminar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches, dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería en la mañana’.

El actor de ‘Euphoria’ fue encontrado muerto en la casa de su familia e California el 31 de julio a los 25 años de edad, y aunque estaba ‘profundamente ligado’ por la muerte de su padre una semanas antes, Lisa Cloud insistió en que el último día de su hijo fue ‘muy alegre’ y está muy claró que no estaba considerando el suicidio .

La madre de Angus Cloud insistió en que él no tenía la intención de quitarse la vida.

Lisa continuó: ’Su trabajo en euforia se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre compasión, lealtad, aceptación y amor. Su lesión en la cabeza hace 10 años milagrosamente no resultó en la muerte como casi siempre sucede. Le dieron 10 años extra y los llenó de creatividad y amor. Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ese no es el caso’.

’No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se quedó dormido y no se despertó. Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo . Sus luchas fueron reales. Dio y recibió tanto amor y apoyo de su tribu’.

El año pasado, Angus habló sobre la lesión en la cabeza a la que Lisa hizo referencia en su declaración.

Se cayó en un pozo de construcción cuando era adolescente y su madre insistió en llevarlo al hospital, donde los médicos descubrieron una lesión cerebral que necesitaba tratamiento inmediato.

Así lo dijo a la revista Variety: ’Hubiera muerto. Me cortaron la cabeza, me pusieron unos tornillos y una placa donde me rompí el cráneo. Estoy muy bendecido de tener un daño cerebral menor. Ya sabes, es tan insignificante que ni siquiera vale la pena hablar de eso’.