La actriz Mila Kunis admitió recientemente sentir mucha presión para ir a la universidad, ya que toda su familia tiene educación universitaria, antes de asistir brevemente a la UCLA y a la Universidad Loyola Marymount, aunque no concluyó sus estudios.

‘Tenía muchas ganas de obtener un título universitario. No por ninguna otra razón que no sea que pensé que debería o tenía que hacerlo, porque toda mi familia tiene educación universitaria. Entonces, yo estaba como, bueno, claramente, eso es lo que uno hace’, dijo la actriz a ‘The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham’.

Mila Kunis calificó su vida escolar como ‘errática’ debido a sus compromisos al filmar la serie ‘That 70’s Show’, la sitcom de situación en la que conoció a su esposo Ashton Kutcher, con quien ahora tiene una hija de ocho años y un hijo de cinco.