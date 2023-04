Jeremy Renner pidió que no lo dejarán vivir si tenía que estar conectado a una máquina

Si no se recuperaba del todo del accidente que tuvo con un quitanieves a principios de año y hubiese dependido de una máquina, el actor Jeremy Renner pidió que no lo dejarán vivir así, dijo en una entrevista en ABC News.

A poco más de tres meses del accidente, Jeremy Renner dio detalles sobre cómo vivió el proceso de recuperación del percance que le dejó 30 huesos rotos ya que que fue arrastrado debajo de un camión quitanieves. La entrevista la hizo la presentadora de ABC News, Diane Sawyer.

“No me dejen vivir de los tubos de una máquina. Si mi existencia va a ser de drogas y analgésicos, déjenme ir ahora”, le pidió Renner a su familia.

Tras ser dado de alta, el actor comparte que creyó que iba a morir, pero que ahora que salvó su vida vivirá con metal en la caja torácica y placas en la cara para sostener la cuenca del ojo y varillas de titanio en una de sus piernas. Mientras que su mandíbula se mantiene unida con bandas elásticas y tornillos, reportó The Hollywood Reporter.

“Todo este lado de mi cuerpo, realmente no siento sensibilidad al tacto, pero crecerá. Puedo sentirlo, el cambio ya en dos meses. No siento casi ningún diente en la parte de arriba porque me entraron en la cara para ponerme dos placas por una fisura orbitaria. Estoy aprendiendo a hablar de nuevo”, agregó.