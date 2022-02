Caballos y gavilanes

El elenco de “Pasión de Gavilanes 2” es multinacional. En la segunda generación de personajes hay actores cubanos, mexicanos y colombianos, los actores mayores expanden el crisol de nacionalidades con Baptista que es venezolano y Brown que es argentino. Cimarro es cubano también y las actrices son todas colombianas.

Quizá por eso, “nos han pedido que hagamos acentos colombianos”, indicó Santana, a quien le queda muy poco del hablar de los cubanos en la voz. El resto de los actores afirmaron que el tono general del castellano que se habla en la telenovela es “neutro”.

Los jóvenes actores también coincidieron en asegurar que la participación de los padres e hijos es bastante “equitativa” ante la pantalla. “La producción se siente como un proyecto coral, más que una historia de una pareja que es acompañada por el resto de los personajes”, reveló Osorio.

Quizá los únicos que se roban el show son los caballos. Entre risas y llenos de anécdotas de accidentes que incluyeron una nariz rota, dolores de cuerpo constantes y sustos casi “traumáticos”, los actores indicaron que estos animales “tienen una presencia constante en la historia”.

Flores fue el único que no logró superar el “respeto” a los animales equinos. “Yo fui el único que no tuve meses para entrenar con ellos y soy el que pasó más tiempo arriba de un caballo”, indicó. No está seguro de no haber quedado ”marcado de por vida”.

Pero tanto él como sus compañeros saben que todos quedarán marcados por “el honor” de ser parte de la “leyenda” de “Pasión de Gavilanes”, una de las telenovelas más populares del mundo, y esperan poder recibir “al menos un poquito del inmenso amor que el público tiene por los protagonistas de la primera parte”.