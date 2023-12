David Guetta habla de cómo Katy Perry salvó su carrera

REDACCIÓN. David Guetta habló recientemente a Capital Dance sobre como Katy Perry rechazó formar parte de la canción “Titanium” en lugar de Sia e, inesperadamente, esto impulso la carrera de ambos artistas.

“Katy Perry me lo recordó, le envié la canción y ella la rechazó, así que le rogué a Sia que se quedase en la canción, ella lo hizo, pero con la condición de que no tuviera videoclip, sin conciertos ni escenarios, y que está fuera su última canción como cantante. Imagínate, esta canción cambiaría mi vida, y su vida”, manifestó el dj y productor francés.

Lea aquí: Taylor Swift, Rolling Stones o Karol G; diez discos que animaron un 2023 tibio

“Titanium” está incluida en el quinto álbum de estudio de Guetta, “Nothing but the Beat” y el primero de los tres sencillos promocionales del álbum. Salió a la venta a nivel mundial para descarga digital el 5 de agosto de 2011. La canción en un principio presentaba la voz de Mary J. Blige y la versión se filtró por Internet en julio de 2011. El tema fue compuesto por Sia, David Guetta, Giorgio Tuinfort y Afrojack.

“La primera vez que escuché lo que hizo Sia —porque ella no estaba en el estudio conmigo— me enamoré de eso. [...] No se la quise dar a nadie más, estaba perfecta así como estaba. No se trata de qué tan grande seas en Estados Unidos, se trata de la canción y la voz”, volvió a expresar David Guetta.

Sia le ofreció la canción a Katy Perry, pero esta la rechazó, ya que aparentemente no quería trabajar con Guetta. Un vocero comunicó a Take 40 Australia: “Sobre la canción ´Titanium´, Sia la compuso para Katy, pero ella no quería hacer una canción con Guetta. [...]”.

Palabras de Katy Perry al respecto

En una entrevista junto a David Guetta previo al Tomorrowland 2021, Perry expresó lo siguiente: “¿Recuerdas cuando, hace como casi 10 años, me enviaste ‘Titanium’?” preguntó la estrella del pop, lo que llevó a Guetta a responder: “¡Dios mío! ¿Rechazaste el disco?

Y Perry continuó: “Entonces me enviaste la canción, ¿verdad?” “Y fue cuando estaba Sia, obviamente de Zero 7, ya sabes, que ya había tenido el mayor éxito: había hecho una demostración de ese álbum. Y me la enviaste y recuerdo haberla escuchado específicamente en el avión y pensé: ‘Dios mío, esta canción es tan buena’.

¿Quién es la persona que figura en el registro? Deberían permanecer en el maldito sencillo. Este es un disco de éxito; ¡No me pongas en la canción! ¡Mantén a Sia en este disco!’ Porque yo ya era un gran admirador de Zero 7, así que te escribí un correo electrónico... y solo dije: ‘Estás loco. No necesito estar en este disco. Mantén a Sia en el disco’. Y ahí está ´Titanium’´”.