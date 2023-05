Christian Nodal revive pleito con J Balvin: “Hay personas falsas”

Christian Nodal fue el más reciente invitado del programa Tirando bola, que conduce Franco Escamilla en YouTube, y ahí el cantante habló sobre su polémica con J Balvin.

Esto lo habló el artista mexicano luego de que el comediante le preguntó: “¿Si te cag... con Balvin? A mí me hizo mucha gracia, sigo pensando que Balvin la quiso rebanar contigo”.

“Pasa Franco... Como cuando alguien te echa carrilla de algo y no conoces a la persona; si no te conozco, no voy a llegar contigo con algo que te pueda sacar de onda”, recordó Nodal sobre la ‘tiradera’ que protagonizó con el colombiano.

El mexicano detalló que cuando ocurrió esa polémica, “estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo, y fue la manera”.

“Después me di cuenta que hay gente que tiene mucha experiencia, más colmillo, y yo me creo todo. Entonces, según hubo un son de paz y después se aventaron otros sucesos”, confesó Nodal.

Por último, el cantante confesó que “ya todo bien” con el colombiano, pues “ya está boqueado”.