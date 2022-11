CIUDAD DE MÉXICO .-Después de ser nombrado como el hombre vivo más sexy por la revista People, reportan que Chris Evans tiene pareja desde hace un año. De acuerdo con información de la misma publicación, una fuente cercana les reveló que el actor, conocido por interpretar al Capitán América, ha estado saliendo con la actriz brasileña Alba Baptista.

Los reportes indican que la pareja lleva más de un año y se trata de un asunto serio para el actor de Hollywood. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Su familia y amigos la adoran”, dijo la fuente a People.

Esta información relacionada al actor de El Hombre Gris fue revelada luego de que él confesara que entre sus metas a futuro está el matrimonio. Alba Baptista también ha trabajado como modelo.

Entre los trabajos destacados que tiene la actriz de 25 años está la serie Warrior Nun y el drama Nothing Ever Happened. People intentó consultar a los representantes de Baptista y de Chris Evans, pero no obtuvo respuesta sobre la relación entre los famosos.