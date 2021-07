Niño de La Voz Kids Colombia que cantaba en las calles ahora es reclamado por su madre

Colombia.

La Voz Kids Colombia inició hace dos semanas y está en boca de muchos a raíz del caso del pequeño Jackson Barreto (11), un niño que llegó al programa junto a su madrina; sin embargo su madre lo reclama.

Barreto, oriundo de Venezuela, se presentó en el escenario cantando la reconocida ranchera ‘Mi salón está de fiesta’, del mexicano Pedro Fernández. Su presenración cautivó a los jueces.

Miles de televidentes se conmovieron con la historia de este menor quien reveló que, durante un tiempo, se dedicó a cantar en las calles para lograr recoger algo de dinero.

Además lea: Paulina Rubio gana demanda contra su ex

Jackson logró encantar a los famosos Natalia Jiménez y a Andrés Cepeda. Su caso hizo que muchos internautas lo consideraran como uno de los participantes que podrían llegar a la final.

Esther Molina, su madrina, es la mujer con quien llegó el pequeño a la competencia y quien asegura lo ha apoyado desde que lo conoció.

"Yo tenía una tienda de celulares y un día él llegó y me pidió permiso para cantar y recoger dinero y le dije que sí. Continuó llegando por varios días y me fui encariñando del niño, me daba mucho pesar verlo deambular en la calle. Le pregunté si sabía leer y me dijo que no, entonces hablé con su padrastro y le comenté que quería apoyar al niño con su educación", dijo Molina.

El pequeño relató que siempre le ha fascinado cantar y que estar al frente de un escenario era su mayor sueño. Por ello, al saber de las audiciones de La Voz Kids no dudó en viajar con su madrina a luchar por su sueño.

La polémica en torno a su historia comenzó esta semana cuando Reina Isabel Maramara, madre biológica del menor, aseguró que no sabía de la ubicación de su hijo hasta que lo vio en el programa de televisión.

“Ella (Esther Molina) me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo. Yo le dije: ‘usted puede tener mucha plata, pero es mi hijo y no lo estoy regalando’”, le dijo al medio El Pitazo.

Por su parte, Molina asegura que no le quitó al menor y que ella estuvo de acuerdo en que el niño viajara a Colombia.

“La mamá estuvo de acuerdo y me firmó los papeles para poder inscribirlo en Caracol”, afirmó la mujer, desmintiendo que la madre desconociera del reality y de la ubicación de su hijo en el país.

Mientras tanto, El padrastro de Jackson, José Gregorio Carrasco, también confirmó esta versión al medio citado y afirmó que el niño le pidió a su madre que autorizara su participación en el programa.

Molina aseguró que el niño está feliz y muy orgulloso de representar a su país en el reality de canto.