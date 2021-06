Britney Spears se disculpa con sus fans por fingir que 'todo iba bien'

Estados Unidos.

La cantante Britney Spears ha dado esta semana un golpe sobre la mesa para denunciar, a través de su propio testimonio judicial, la situación de represión y sometimiento que ha marcado los últimos 13 años de su vida: todo ello a causa de esa polémica tutela económica y legal que ha venido ejerciendo principalmente sobre ella su padre Jamie Spears, responsable en muchos casos de la profunda depresión en la que ha caído la intérprete al verse privada de libertad a la hora de gestionar sus asuntos más personales.

De esta forma, la princesa del pop ha terminado por confirmar muchas de esas teorías que ha venido divulgando el movimiento #Free Britney desde hace ya más de dos años, en relación con la 'encarcelación' sutil y disimulada de la diva.

A lo largo de todo ese período, incluido el posterior confinamiento doméstico motivado por la llegada del coronavirus, Britney trataba de poner al mal tiempo buena cara, sobre todo para no ofrecer muestra alguna de debilidad ante sus fans, con vídeos y mensajes de Instagram marcados por un excesivo optimismo que resultaba francamente sospechoso.

Ahora la artista ha querido disculparse con todos sus admiradores de la esfera virtual precisamente por haber tratado de ocultar todo ese sufrimiento que estaba padeciendo de puertas para dentro.

Este gesto implica un cambio de registro muy significativo y que, afortunadamente, llevará a Britney a expresarse con mayores niveles de sinceridad y transparencia sobre el trato denigrante y vejatorio que no ha dejado de recibir a cuenta de sus 'tutores': una pesadilla que ojalá termine pronto.

"Solo quiero contarles un pequeño secreto", escribió Britney en su cuenta de Instagram. "Creo que, como personas, todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado… mi vida parece verse y ser bastante sorprendente… ¡¡¡Creo que eso es por lo que todos luchamos!!!".

La estrella, de 39 años, continuó: "Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre… no importaba lo malo que fuera un día cuando yo era más joven… por mi bien y el de mis hermanos, siempre fingió que todo estaba bien. Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO LO ES EN ABSOLUTO".

No obstante, Spears dijo que fingir estar bien en las redes sociales "en realidad ayudó".

"Si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana… ¡obviamente ahora sabes que no es así! Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años… lo hice por mi orgullo y estaba avergonzada de compartir lo que me pasó… pero, honestamente, ¿quién no quiere capturar su Instagram de una manera divertida? Lo crean o no, fingir que estoy bien en realidad ha ayudado".

"Decidí publicar esta cita hoy porque, por Dios, si estás pasando por un infierno… siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia… existencia… y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó… ¡¡¡¡así que decidí empezar a leer más cuentos de hadas!!!!!", concluyó la estrella.