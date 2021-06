Scott Disick no busca 'novias jóvenes', son ellas quienes le encuentran a él

Estados Unidos.

El ex de Kourtney Kardashian es muy consciente de las habladurías que ha provocado su vida sentimental desde que se separó oficialmente de la madre de sus tres hijos.

En los últimos años, a Scott Disick se le han conocido dos parejas oficiales: su ex Sofia Richie y su actual novia Amelia Hamlin.

Sofia, la hija menor del cantante Lionel Richie y hermanastra de la diseñadora Nicole Richie, es dieciséis años menor que él, y la diferencia de edad con Amelia resulta aún mayor, ya que ella acaba de entrar en la veintena la semana pasada.

Sin embargo, Scott ha querido aprovechar ahora su participación en el especial que su familia política ha grabado para celebrar el final del reality 'Keeping Up With the Kardashians', donde él ha seguido apareciendo con regularidad, para aclarar que se trata tan solo de una casualidad y que no se fija únicamente en chicas jóvenes.

"Todo el mundo está equivocado en eso de que yo busco novias jóvenes", ha afirmado Scott, que insiste en que en realidad son ellas quienes se sienten atraídas por él debido, en su humilde opinión, a su atractivo físico.

"Me digo a mí mismo que es porque parezco joven".