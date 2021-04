¡Triste adiós! Mark Wahlberg llora la muerte de su madre

Estados Unidos.

El actor Mark Wahlberg y su hermano Donnie, miembro fundador del grupo pop New Kids on the Block, anunciaron en sus redes sociales el triste deceso de su madre Alma, a los 78 años, informó Variety.



La matriarca de la familia tuvo nueve hijos con su ex marido Donald Wahlberg: Donnie, Paul, Robert, Jim, Arthur, Tracey, Michelle, Debbie y Mark. Ambos se divorciaron en 1982; Donald murió en 2008.



Los fans de ambos actores conocieron más de Alma gracias al reality show de A&E, Wahlburgers, que se enfoca en el restaurante de hamburguesas de la familia. El programa se realizó de 2014 a 2019.



En un sentido homenaje este domingo, Donnie recordó a su madre como una “guerrera” y un "ángel”.



“Estoy muy bendecido de haber sido traído a este mundo, criado, enseñado y puesto en el camino de mi vida por una mujer tan increíble”, escribió el también productor e histrión.



“La alegría de mi madre Alma por la vida, el amor y la gente, combinada con el orgullo por sus humildes comienzos y la negativa a olvidar de dónde venía, sin duda me transformó en el hombre que soy”.



“Ella fue, sin duda, el ser humano más cariñoso que he conocido. Nunca la escuché decir, o hacer, nada irrespetuoso con nadie”.



Alma “logró lo imposible” para sus hijos, según compartió Donnie, de 51 años.



“Esa era Alma: madre, hermana, hija, abuela, amiga, aliada, guerrera, ángel. Ella no se disculpó por ser quien era, pero nunca se puso por encima de los demás.



“Nos pateó el trasero si nos equivocábamos, pateó el trasero de cualquier otra persona si se metía con nosotros. Nos enseñó bien, nos hizo pagar el precio cuando nos equivocábamos”.



El año pasado, Donnie habló de los problemas de salud de su madre el verano pasado, confirmando que sufría de demencia senil.



“Sé que muchos de ustedes han preguntado cómo está mi mamá. Durante mi visita, no recordaba mucho y a menudo estaba confundida, pero de alguna manera seguía siendo Alma.



“Todavía ilumina una habitación. Todavía me hacía sonreír. Todavía es terca. Y todavía ama a su bebé Donnie. Les agradezco a todos por sus buenos deseos”, escribió en aquella ocasión.



Ante el deceso, Mark Wahlberg, quien solía llevar a su mamá a las ceremonias de premios, compartió en Instagram una imagen de Alma, junto al texto: “Mi ángel. Descansa en paz”.