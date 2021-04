"Yo maté a mi mamá: Xuxa

Redacción.

Un tajante mensaje de la popular cantante y presentadora brasileña Xuxa, ícono del entretenimiento en la década de los 90, causa controversia en las redes sociales.

La intérprete de éxitos como "Ilariê" se pronunció en sus redes sociales sobre la crítica situación que atraviesa Brasil por la pandemia del coronavirus.

"Yo maté a mi mamá", son las impactantes palabras que se escuchan en una historia que relata en primera persona durante un video en Instagram. Luego confirma que se trata de una historia ficticia. Su intención con este video, dice, es llevar un mensaje de alerta.

Impactante relato

Xuxa publicó el video en su cuenta de Instagram y relata: "El otro día fui a la playa y me encontré con unas amigas, también fui a bailar. Luego regresé a mi casa y allí se encontraba mi mamá. La abracé y la besé. Se le pegó el covid. Yo maté a mi mamá".

Luego Xuxa aclara que esta historia no es verdadera y que realmente no le sucedió. Dice que su intención era recordarle a los ciudadanos que situaciones como esta ocurren diariamente por la falta de conciencia de algunas personas para mantener las normas de bioseguridad y el distanciamiento físico en Brasil y otros países del globo terráqueo.

"Estamos en el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución", compartió la famosa brasileña, haciendo un llamado a la conciencia.