El actor Dax Shepard admite su recaída en las drogas

Ciudad de México.

Luego de casi 16 años sobrio, el actor Dax Shepard compartió que sufrió una recaída en las drogas tras el incidente en motocicleta que sufrió a mediados del año pasado, lo que lo llevó a abusar de las pastillas para el dolor.

El artista de 46 años ha lidiado con adicciones con cocaína, opio, marihuana y pastillas para dietas y el dolor, desde su secundaria, hasta que en 2004 decidió buscar ayuda profesional.

Pese a los estragos que trajo el incidente, enfretándolo en medio de la cuarentena, aseguró que su esposa Kristen Bell estuvo apoyándolo todo el tiempo.

"Eventualmente ya no pudo esconderlo de ella y tuvo que ser honesto. Ella no hizo otra cosa que apoyarlo y no hay culpas, ni enojos de su parte, sólo amor, cuidado y determinación para atravesar esto juntos", compartió una fuente a Us Weekly en octubre del 2020.

"Está sumamente orgullosa de él por cambiar su vida y enfrentar públicamente sus demonios", agregó.

La pareja contrajo matrimonio en octubre del 2013 y comparte dos hijas Lincoln y Delta, quienes han sido el motor principal para que el protagonista de Parenthood siga luchando por superarse.

"No puedo imaginar tener que admitir esto a otras personas sin sentirme a salvo como lo hice con ustedes, de saber que no me odiarían.

"Me odiaba en ese momento, entonces ser capaz de decirles y sentirme amado y aceptado incondicionalmente, fue algo realmente especial para mí", compartió Shepard durante su podcast Armchair Expert en diciembre del 2020.

A lo largo de su vida, Shepard ha hablado abiertamente de su batalla contra las adicciones y el camino que ha recorrido para enfrentarlas.

Tras el accidente que le rompió múltiples huesos, lo afectó anémicamente y lo hizo incluso tener que someterse a cirugía, considera que fue el hecho lo que lo hizo recaer.

Sin embargo, admite que el apoyo de amigos y familiares lo animó a recuperarse y mostrarse agradecido ante lo sucedido el año pasado.

"Salvaron mi vida, incluso con dos cirugías, una recaída, la vergüenza que sentí y todo eso, aún así, fue un gran año para mí gracias a ustedes", agradeció durante su programa de radio.