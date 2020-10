Aylín Mujica sobre su secuestro: "No voy a mentir con algo tan fuerte"

Ciudad de México.

Aylín Mujica asegura que sí vivió un secuestro express en la Ciudad de México, a pesar de que Daniel Bisogno y Alejandro Gou digan que es mentira.

La cubana conversó vía What's App con Javier Ceriani, del programa Chisme No Like.

"Estoy en mi casa en Miami con el apoyo de mi familia, todavía tengo una bola en el estómago, ha sido la peor experiencia de mi vida, cuando pasen unos días te prometo que hablamos cuando me sienta más tranquila", le escribió.

Según la actriz, el lunes la secuestraron y la anduvieron paseando por varios cajeros para quitarle su dinero.

Sin embargo, sus compañeros de El Cuarentenorio Cómico no creen la versión y piensan que lo hizo para irse a Estados Unidos.

Por otro lado, en el programa De primera mano, el titular Gustavo Adolfo Infante mostró una nota de voz de la famosa, la cual decía que estaba muy triste por toda la situación.

“A mí me asaltaron y yo pasé por un momento muy desagradable, estoy muy triste por todo esto que sucedió”, dijo Mujica.

Respecto a los rumores que indican que abandonó El Cuarentenorio Cómico por un nuevo trabajo en la cadena Telemundo, dijo que no tiene ningún proyecto consolidado hasta el momento.

Explicó que solo la invitaron al programa Suelta la sopa pero que eso no quiere decir que tenga un trabajo seguro en la cadena estadounidense.

“Yo no voy a mentir con algo tan fuerte, a mi me asaltaron, la pasé muy mal y me quitaron dinero, no quisiera seguir hablando de eso, de verdad, la pasé muy mal”, agregó la cubana.