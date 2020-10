Demi Lovato lanza tema tras ruptura: "Todavía estoy rota"

Estados Unidos.

Aunque todavía no han quedado muy claros los motivos de la separación y la forma en que se habría desencadenado ese proceso de ruptura, la expareja formada por la cantante Demi Lovato y el actor Max Ehrich sigue acaparando titulares con explosivas declaraciones o canciones sobre la ruptura.

Hace unos días, Max Ehrich dijo que la artista habría filtrado la noticia a la prensa antes de comunicársela a él, y ahora, como una respuesta, Demi ha lanzado una nueva balada que le ha servido para desahogarse ante sus fans.



La ex estrella Disney ha sorprendido a sus seguidores con el estreno, totalmente inesperado al no haber adelantado nada al respecto en sus redes sociales, de una canción llamada Still Have Me que, como era de esperar dadas las circunstancias, cuenta con una letra y melodía profundamente melancólicas, reflexivas y, en último término, de autoafirmación ante las adversidades.

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Sep 29, 2020 at 9:48pm PDT



En uno de los conmovedores versos de la canción, Demi asegura que a día de hoy su vida es un "desastre" y que preferiría "estar sola" al tiempo que intenta sanar sus heridas.

Por si eso no fuera suficiente, la intérprete de 28 años, quien hasta hace nada calificaba a su chico como el hombre perfecto con el que pasar el resto de su vida, hasta el punto de anunciar su compromiso matrimonial solo cuatro meses después de iniciar el romance, le ha acusado ahora de querer "robar" su "luz".



"Soy un desastre y todavía estoy rota, pero poco a poco voy encontrando la forma de salir de esta. Me siento como si alguien hubiera robado casi toda la luz que tengo... Ya no me queda mucha, pero al menos me tengo a mí misma. Todo a mi alrededor se ha roto en pedazos, todos los altos son ahora bajos, pero no importa, porque ahora prefiero estar sola", explica en una de sus dolorosas estrofas.