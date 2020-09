Encuentran muerta a actriz de cine para adultos

Estados Unidos.

Zoe Parker, exestrella del mundo porno, falleció este fin de semana en su casa, así lo confirmó el que era su prometido Jay Campbell.

El fallecimiento se dio pocos meses después de que la rubia se alejara del mundo XXX y se mudara a Texas para comenzar una nueva vida.

"Nos entristece informar que Zoe Parker falleció mientras dormía el 12 de septiembre alrededor de las 2 am", escribió Campbell en una página de GoFundMe creada para cubrir los gastos del funeral.

Tanto a sus familiares y amigos les sorprendió la noticia, pues la veían muy entusiasmada con su cambió de vida.

Zoe Parker había decidido comenzar una nueva vida en Texas.

"Hablé con Zoe Parker anoche. Todavía no puedo creer que se haya ido", comentó una fuente para el portal MikeSouth.com.

Estrellas del cine para adultos se hicieron presentes en las redes sociales para despedir a quien fuera su compañera.

"Descansa en paz, me encantó que no tuvieras miedo de ser exactamente quién eras. Mi corazón se rompe sabiendo que ya no estarás en mi vida", escribió Rebel Lynn.

Parker comenzó su carrera en la industria del porno en 2014, cuando apareció en cintas para productoras como Desperate Pleasures y Bang Bros; acumuló más de 100 créditos.