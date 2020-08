María Celeste Arrarás: "A nadie le gusta perder su empleo"

Miami, Florida.

La periodista María Celeste Arrarás se pronunció nuevamente sobre su salida del programa Al Rojo Vivo y de la cadena Telemundo, para que la trabajo durante casi 20 años.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, Arrarás dijo que se "encuentra bien, dentro de lo que cabe, ya que a nadie le gusta perder su empleo. Pero si uno empieza a hacerse la víctima, entonces uno tiene la tendencia a estancarse, por eso yo me he concentrado en lo positivo, y entiendo la decisión que tomó la empresa, así que no lo tomo como algo que contra mí, y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada", dijo la puertorriqueña.

Asimismo, explicó que su contrato con la cadena Telemundo aun no había vencido, pero que la empresa le dará todo el dinero que le corresponde.

"Soy una persona con suerte porque todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar. Por lo tanto tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen", manifestó Arrarás.

De igual manera, la boricua manifestó que en las últimas horas ha recibido varias llamadas para ofrecerle posibles proyectos, pero que aún se está tomando el tiempo para considerarlos.

"Quiero tomarme una semana para digerir todo esto que ha pasado, uno tiene que analizar bien por qué pasan las cosas y sobre todo para qué. Me voy a tomar unos días de descanso junto a mis hijos", dijo la comunicadora.

Para finalizar, María Celeste dio las gracias a todas las personas que le han enviado mensajes deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.