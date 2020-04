Chris Evans, de Marvel a un drama familiar  

EUA.



Cuando su hijo adolescente Jacob (Jaeden Martell) es culpado de asesinar brutalmente a un compañero de escuela, el matrimonio Barber deberá replantearse lo que significa ser padre, así como el valor de la justicia y la búsqueda de la verdad absoluta.



"Cuando eres padre no existe el mal o el bien, o una estrella que te guíe por el camino correcto. Ser padre es muy subjetivo, porque tus decisiones las tomas basadas en la creencia de que conoces al cien por ciento a tus hijos.



"Pero si de pronto esa creencia se pone de cabeza, pierdes tu compás moral, y eso ha de ser una realidad terrorífica para cualquier persona. Creo que ser padre es muy difícil", reflexiona Chris Evans en entrevista.

Michelle Dockery, Jaeden Martell y Chris Evans protagonizan la serie de Apple TV.



Con estas reflexiones rondando su mente, el que fuera Capitán América en el Universo Cinemático de Marvel protagoniza Defending Jacob, serie de suspenso de Apple TV+ que profundiza en la psicología de las familias estadounidenses cuando se enfrentan a crímenes tan cercanos y públicos.



Basado en el libro homónimo de William Landay, el show de ocho episodios también es liderado por la actriz británica Michelle Dockery, quien da vida a Laurie Barber, la afligida madre de Jacob y fiel esposa de Andy (Evans), fiscal de distrito en Newton, Massachusetts.



Dirigida por Morten Tyldum, nominado al Óscar por la dirección de El Código Enigma, la serie desmenuza poco a poco la personalidad de Jacob, un adolescente misterioso desprendido de ciertas emociones, que asegura ser inocente.

El matrimonio Barber lucha por demostrar que su hijo es inocente.



Y se enfoca en la batalla interna que sus padres libran al no saber si el sistema es quien señala a su hijo o si en verdad criaron un monstruo.



"Siempre me han fascinado los mecanismos que usa la gente para lidiar con la culpa y la vergüenza, especialmente cuando eres muy joven. La culpa es uno de esos sentimientos que puedes enterrar, pero del que siempre podrás escuchar su eco", dice Evans.



"Andy, mi personaje, es un tipo que ha tenido mucha experiencia lidiando con esos sentimientos, pero nunca de una forma tan cercana y pública. Esa lucha interna que vive es la que me sedujo de este proyecto", puntualiza Evans.

En plena cuarentena, los protagonistas coinciden en que la serie, que estrena este viernes sus primeros tres episodios por Apple TV+, abrirá debate sobre lo que significa ser padre y la violencia que impera en la llamada Generación Z.



"Hoy analizamos mucho el comportamiento de los jóvenes blancos privilegiados en los ambientes escolares, y el por qué recurren a la violencia en los colegios. Es algo que todavía no entendemos bien, pero que es necesario discutir", apunta Evans.