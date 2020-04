Kim Kardashian habla de su pelea con Kourtney y el estado de su relación

Estados Unidos.

Kim Kardashian reveló recientemente que su pelea viral con Kourtney fue en realidad mucho más seria de lo que las redes sociales indican.

El lunes, la esposa de Kanye West dio la cara en The Tonight Show: Home Edition de Jimmy Fallon para hablar sobre el explosivo estreno de la temporada 18 del programa, que mostró a las dos hermanas dándose patadas y manotazos después de que Kim cuestionara la dedicación de Kourtney al programa.

Según Kim, la pelea real fue tan intensa que Kris Jenner terminó llorando cuando vio las imágenes.

"Fue bastante intenso. Siento que ha sido mucho el resentimiento acumulado de Kourtney o simplemente siento que realmente ya no quiere grabar (el programa). Ella no es el tipo de persona que toma una decisión y dice: 'Ok muchachos, No voy a filmar'. Pero ella venía a trabajar con una actitud todos los días, como para desquitarse con todos, desde el staff hasta nosotros, y realmente no tomaría esa decisió., explicó Kim.

La famosa Kardashian dijo que llegó a sangrar de los arañazos que le dio su hermano, algo que no se mostró en cámara. Al final las cosas estaban tan tensas tras la pelea que dejaron de filmar el reality durante toda una semana.

Pero Kim agregó que las cosas entre ella y Kourtney se han "suavizado" desde entonces, y contó que su hermana se tomara un tiempo libre del programa.

"Creo que realmente lo necesita", dijo Kim, aunque no hizo ningún comentario sobre la declaración anterior de Kourtney de que supuestamente abandonó el programa por completo. "Creo que eso será mucho mejor para ella".

MIRA: Khloé Kardashian y su ex Tristan Thompson pasan la cuarentena juntos

La gran pelea de Kim y Kourtney Kardashian

La discusión entre Kourtney y Kim se desató cuando está última renegó de la falta de profesionalismo de sus hermanas, haciendo referencia al plantón que Kylie Jenner hizo a la marca Balmain, un evento al que no asistió por imprevistos en su salud.

Según Kim, su madre Kris Jenner le ofreció $400,000 dólares para volar el día del evento y sustituir a su hermana menor, algo que ella rechazó.

"Podría estar en mi lecho de muerte, y aun así yo me presentaría a trabajar. Y mamá lo sabe. Está acostumbrada a que Khloé y yo sigamos adelante aunque nos estemos muriendo", aseveró frente a Kourtney, Khloé y Kendall.

"Te comportas como si yo no hiciera una mi**da", le reprochó Kourtney.

"Te has montado esa historia en tu cabeza... y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Me dejo el cu** trabajando y, aunque no quisiera y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo, im**cil", agregó la mayor del clan Kardashian Jenner.

Después de eso la tensión fue aumentando desencadenando la famosa pelea de Kim y Kourtney; mientras Khloé trataba de separarlas, Kendall quedó paralizada del horror.

ADEMÁS. Demi Lovato revela por accidente su romance 'secreto' con Max Ehrich en Instagram

Kim también confirmó que la gran pelea fue el último episodio que se grabó de la 18 temporada de KUWTK mientras el resto se grabará por separado - por ellas mismas- mientras hacen cuarentena por el coronavirus.

.