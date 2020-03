Carolina Lanza revela quién es la mujer del video íntimo que circula en redes

Tegucigalpa, Honduras.

La presentadora hondureña Carolina Lanza aclaró con evidencia que ella no es la mujer que aparece en un video sexual que se la ha adjudicado en los últimos días.

Dicho clip ha sido compartido en las redes sociales añadiendo varias fotos de Carolina Lanza, dándole a entender al público que se trataba de la famosa presentadora de noticias.

Justo ayer, la joven colgó un comunicado en sus redes rechazando tajantemente ser la protagonista del video.

La conductora de HCH agregó en ese momento que lamentaba que este tipo de contenido fuera usado malintencionadamente para dañar la integridad de las mujeres.

Este miércoles Lanza publicó otro video en Instagram, donde reveló la verdadera identidad de la protagonista del clip íntimo que circula en las redes sociales.

"Hoy en horas de la mañana me enteré de la persona que realmente sí aparece en el video... Yo ya sabía que no era yo, pero mucha gente le pone duda a todo y trata de desprestigiar, de dañar, de meter cizaña.", dijo Lanza en la publicación.

"Le he dicho a todos los seguidores que no so yo. Ya aclaré ese punto... este video lo estoy realizando por el respeto que mi hijo y mi familia se merece.", aseveró la hondureña.

"La persona que sí aparece en esos video, según lo que pude ver, es una persona de México.", dijo Lanza compartiendo la captura del perfil de Twitter de la susodicha. "Por que muchos nunca creen hasta que no ven", añadió.

Carolina Lanza compartió la cuenta de donde habían sacado el video.

La conductora también aseguró que la cuenta tiene varios videos para adultos, entre los que se encuentra la infame grabación que se le adjudicaba.

Carolina Lanza agradeció a las muestras de apoyo de sus seguidores y también lamentó que otros hubieran querido burlarse de ella usando el video.

A sus detractores les aconseja buscar ayuda para que dejen de intentar darle un sentido a sus vidas echando por tierra la de otros.

Carolina Lanza espera que con esto el asunto quede aclarado y pidió encarecidamente que "ya no le manden" dicha grabación.

Para colmó de males, según el perfil de la protagonista del video, ella ni siquiera es mujer. Identificada como @diablitasumisa en Twitter, esta se describe como una "chica transgénero de 18 años."