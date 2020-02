San Pedro Sula, Honduras

La periodista española Lara Álvarez ya está en Honduras para conducir la nueva edición de Supervivientes, el reality show español que se graba en Cayos Cochinos desde hace varios años.

La nueva aventura por sobrevivir en el exótico destino hondureño comenzará el próximo jueves 20 de febrero. La transmisión será en el canal español Telecinco.

Álvarez es uno de los rostros reconocidos del concurso desde hace cinco años. En una reciente conferencia de prensa, la conductora dijo que “Supervivientes era el programa de su vida”.

Sin embargo, parece que a pesar de sus largos años al mando del show, la joven aún no se acostumbra a las despedidas. “Llega uno de los momentos que sé que todos me preguntan: ‘¿Cómo aguantas?’. No aguanto”, dijo Lara en un video que compartió en sus redes.

La comunicadora también publicó un video en el se ve cuando llega a Cayos Cochinos en un helicóptero. “Ya estamos en nuestra segunda casa de nuevo. #cayosCochinos @supervivientestv #cuentaAtrás”, escribió Lara junto al clip.

Entre los concursantes de este año se encuentran algunas personalidades de España como Cristian Suescun, Elena Rodríguez, Antonio Pavón, Jaume Ferre, Jorge Pérez, Alejandro Reyes, Hugo Sierra, Vicky Larraz y José Antonio Avilés, entre otros.

SAN PEDRO SULA. La periodista española Lara Álvarez ya está en Honduras para conducir la nueva edición de Supervivientes, el reality show español que se graba en Cayos Cochinos desde hace varios años.

La nueva aventura por sobrevivir en el exótico destino hondureño comenzará el próximo jueves 20 de febrero. La transmisión será en el canal español Telecinco.

Álvarez es uno de los rostros reconocidos del concurso desde hace cinco años. En una reciente conferencia de prensa, la conductora dijo que “Supervivientes era el programa de su vida”.

Sin embargo, parece que a pesar de sus largos años al mando del show, la joven aún no se acostumbra a las despedidas. “Llega uno de los momentos que sé que todos me preguntan: ‘¿Cómo aguantas?’. No aguanto”, dijo Lara en un video que compartió en sus redes.

La comunicadora también publicó un video en el se ve cuando llega a Cayos Cochinos en un helicóptero. “Ya estamos en nuestra segunda casa de nuevo. #cayosCochinos @supervivientestv #cuentaAtrás”, escribió Lara junto al clip.

Entre los concursantes de este año se encuentran algunas personalidades de España como Cristian Suescun, Elena Rodríguez, Antonio Pavón, Jaume Ferre, Jorge Pérez, Alejandro Reyes, Hugo Sierra, Vicky Larraz y José Antonio Avilés, entre otros.