Premios Óscar 2020:cintas animadas que compiten por la estatuilla

EE UU.

Klaus, Toy Story 4, How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body y Missing link son las cintas que compiten en la categoría de mejor película de animación en los Premios Óscar 2020.

I Lost my Body es la auténtica “David” de esta lucha desigual con los Goliats de Pixar (Toy Story 4 ), DreamWorks Animation (How to Train Your Dragon: The Hidden World) y Laika Entretainment (Missing Link), todos ellos con inversiones superiores a los $100 millones.

VEA: Horarios y dónde ver los Premios Óscar 2020 en Honduras y el resto de América

Klaus, Toy Story 4, Missing Link y How to Train Your Dragon: The Hidden World son películas familiares, y “I Lost My Body” es una maravilla para adultos.

Cintas:

1 “Klaus” De Netflix. Primera cinta animada que ganó el premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes y se impuso en los Bafta a Frozen 2 y Toy Story 4.

2 “How to Train Your Dragon” Escrita y dirigida por Dean DeBLois, responsable también de las anteriores entregas, la tercera cinta de la saga está producida por Brad Lewis.

3 “I Lost My Body” El largometraje llega avalado por los premios de animación más importantes del mundo, los Annie al mejor largo independiente.

4 “missing link” La historia del yeti más divertido. Es una cinta de aventuras animada en stop-motion (captura fotograma a fotograma de la acción), escrita y dirigida por Chris.