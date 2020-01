HBO anuncia serie sobre la "moderna tía Meghan"

Los Ángeles, California.

HBO anunció una serie animada para su plataforma streaming Max sobre la familia real británica, con el joven príncipe George y su "moderna tía Meghan".



La serie, titulada "The Prince" (El príncipe), se basará en una cuenta paródica de Instagram que imaginará las reacciones de George, el hijo de seis años del príncipe William y Kate de Cambridge, a las noticias sobre la familia real.

Representará a los Windsor a través de "los ojos del joven príncipe Jorge" y presentará personalidades importantes de su vida como "su moderna tía Meghan y su tío Harry", dijo la cadena, que aún no tiene una fecha de estreno.

Megxit

El anuncio llega apenas días después de que el príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, impactaran al mundo con su decisión de abandonar sus roles como integrantes de la familia real británica.



Harry voló este martes de Gran Bretaña para reunirse con Meghan y su hijo Archie en Canadá, donde comienzan su nueva vida en una casa de lujo a las afueras de Victoria en la isla de Vancouver.



Gary Janetti, productor de series como "Family Guy" y "Will & Grace", será el guionista y productor ejecutivo de "The Prince". En su cuenta en Instagram, que tiene más de 880,000 seguidores, publica regularmente memes del príncipe George.



Una reciente publicación vinculada a un artículo sobre la pérdida de los títulos reales por Harry y Meghan mostraba a un Jorge atónito con el pie de foto: "Oh Dios mío, serán... personas".



Otro escrito poco después del "Megxit", que mostraba una foto del niño con sus padres y su hermana tenía la leyenda: "Además, esa boda fue una porquería".

HBO Max

El show contará con las voces de Orlando Bloom, Alan Cumming y Tom Hollander.



"Estamos muy emocionados de llevar el mundo que Gary ha creado en Instagram para HBO Max, donde nuestros televidentes podrán descubrir lo que sus seguidores de Instagram ya saben -que George puede ser hilarante, impactante y sorprendentemente dulce", dijo la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.



El programa se anuncia como "una mirada mordaz y satírica a la vida del príncipe Jorge", siguiéndolo "desde las 775 habitaciones del Palacio de Buckingham entre el montón de corgis que acompañan a su familia y la escuela primaria con los plebeyos".



Se emitirá en la próxima plataforma de streaming HBO Max, que será lanzada por WarnerMedia en mayo, donde también se presentará la nueva precuela de "Juego de Tronos".



"Estoy encantada de trabajar en HBO Max y de traerles otra serie sobre una familia que lucha despiadadamente por el trono", expresó Janetti.